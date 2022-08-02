Песков высказался о переговорах с США по обмену Грайнер

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о переговорах с США по обмену арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

«Нет, мы по-прежнему все-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату», - приводит слова Пескова РИА Новости.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.