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Песков высказался о переговорах с США по обмену Грайнер

До ареста баскетболистка выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.
02 августа 2022 18:14

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков высказался о переговорах с США по обмену арестованной в России баскетболистки Бриттни Грайнер.

Напомним, что победительница Игр в 2016 и 2020 годах в составе сборной США была арестована в аэропорту Шеремтьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло. Вещества были обнаружены в багаже американки.

«Нет, мы по-прежнему все-таки считаем, что любые информационные обмены по этой теме должны быть дискретными, здесь мегафонная дипломатия, публичный обмен позициями не приведет к результату», - приводит слова Пескова РИА Новости.

До ареста Грайнер выступала за команду УГМК из Екатеринбурга.

источник: «РИА Новости»
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