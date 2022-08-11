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В России пройдет эксперимент с новым форматом игры в баскетбол

Спортсмены будут играть один на один.
11 августа 2022 12:19
автор: Максим Скороходов

В Москве пройдет экспериментальный турнир по баскетболу BetBoom B1BOX, в котором соперники будут играть один на один.

Спортивное событие состоится 11 августа, прямую трансляцию в 18:55 МСК покажет телеканал «Матч ТВ».

В нем примут участие Антон Понкрашов, Даниил Глазов, Артем Тавакалян, Максим Захаров, Артем Исаков, Павел Сизов, Леопольд Лагутин, Шалва Шаташвили, Павел Казакевич, Владимир Курочкин, Сардал Абашидзе и приглашенный гость из Сербии Йован Црнич, сообщает SocialBet.

Добавим, что на Олимпиаде в Токио дебютировал баскетбол 3х3, российские команды в данном виде спорта завоевали две серебряные медали.

источник: SocialBet
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