Генеральный секретарь РФБ Галкина будет работать в центральном офисе ФИБА

Пресс-служба Российской федерации баскетбола сообщила о том, что генеральный секретарь организации Наталья Галкина покидает свой пост.

По информации источника, специалистка будет работать в центральном офисе Международной федерации баскетбола (ФИБА) в Швейцарии.

– Новость, конечно, выдающаяся. Приглашение Натальи Галкиной в ФИБА – очень серьезный показатель, индикатор деятельности человека не только в РФБ, а в целом на международном уровне, – сказал президент РФБ Андрей Кириленко.

Напомним, что Галкина занимала должность генерального секретаря организации более десяти лет. В августе 2020 года ее избрали членом Исполнительного комитета РФБ, а также Контрольно-ревизионной комиссии федерации.