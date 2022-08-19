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«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили контракт с Леброном Джеймсом

Звезда мирового спорта получит более 97 млн долларов.
«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили контракт с Леброном Джеймсом
19 августа 2022 10:03
автор: Максим Скороходов
автор фото: БК "Лос-Анджелес Лейкерс"

Клуб «Лос-Анджелес Лейкерс» объявил о продлении контракта с нападающим Леброном Джеймсом.

Условия нового соглашения не раскрываются, по данным СМИ Леброн подписал двухлетнее соглашения на сумму 97,1 млн долларов с возможностью продления на один сезон.

«Леброн — баскетболист поколения, который оказался еще более влиятельным человеком. Мы очень рады продолжить наше сотрудничество с ним и гарантируем, что он будет движущей силой культуры «Лейкерс» на долгие годы. Франшиза «Лейкерс» снова и снова доказывает, что является идеальным местом для роста лучших игроков всех времен и завоевании ими титулов. Мы благодарны Леброну, который смог ощутить нашу работу на себе. Благодаря своему выдающемуся таланту, непревзойденной страсти и преданности делу по совершенствованию мирового сообщества Леброн продолжает укреплять свое наследие не только в Лос-Анджелесе, но и во всем мире», - сказал генеральный директор «Лейкерс» Роб Пелинка.

За данную команду из Лос-Анджелеса Джеймс выступает с 2018 года, в прошлом сезоне 37-летний баскетболист в среднем набирал 30,3 очка, делал 8,2 подбора и 6,2 передачи, совершал 1,3 перехвата и ставил 1,1 блок-шота.

источник: БК «Лос-Анджелес Лейкерс»
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