ЦСКА объявил о подписании краткосрочных контрактов с Муром и Десятниковым

ЦСКА объявил о заключении краткосрочных контрактов с защитником Далласом Муром и центровым Андреем Десятниковым.

Соглашение с 27-летним албанцем американского происхождения заключено на полтора месяца с возможностью его продления до конца следующего сезона.

Прошлый год Муо провел в «Партизане», выступавшем в том числе в Еврокубке, где он провел 18 матчей и в среднем набирал 6,2 очка и делал 1,1 подбора и передач.

Контракт с 28-летним россиянином Десятниковым заключен до 1 декабря также с возможностью продления до конца сезона. Прошлый год он провел в Суперлиге, где играл за «Динамо» из Владивостока и «Самару». Всего в Суперлиге Десятников провел в прошлом сезоне 23 матча, за которые набрал 174 очка, сделал 124 подбора и пять голевых передач.