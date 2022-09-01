СУПЕРСЕРИИ - 50 ЛЕТ!Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Испания разгромила Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022

Игра прошла в Тбилиси.
01 сентября 2022 16:47
автор: Александр Поволоцкий

В четверг, 1 сентября, стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой игре турнира группы А сборная Испании нанесла поражение команде Болгарии. Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21) в пользу подопечных Серджо Скариоло.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал болгарин Александар Везенков, набрав 26 очков. У испанцев больше всех очков в активе Лоренцо Брауна. Он набрал 17 баллов.

Напомним, что в этой группе должна была вступать сборная России, но ее отстранили от турнира.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Испания разгромила Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022
Игра прошла в Тбилиси.
01.09.2022 16:47
Баскетбол
автор: Александр Поволоцкий
ЦСКА объявил о подписании краткосрочных контрактов с Муром и Десятниковым
ЦСКА объявил о подписании краткосрочных контрактов с Муром и Десятниковым
Оба соглашения допускают возможность продления до конца сезона.
31.08.2022 11:08
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Родман не будет вмешиваться в дело Грайнер и не полетит в Россию
Пятикратный чемпион НБА послушался правительство США.
24.08.2022 14:18
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Российский адвокат заявила, что Родман не сможет оказать давление на Россию в деле Грайнер
Пятикратный чемпион НБА получил разрешение от американских властей на вылет в РФ.
22.08.2022 11:44
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Пятикратный чемпион НБА Родман полетит в Россию, чтобы оказать помощь Грайнер
Американская баскетболистка приговорена в Российской Федерации к девяти годам лишения свободы и штрафу в 1 млн руб.
21.08.2022 19:40
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
«Локомотив-Кубань» подписал контракт с американским форвардом Уиллисом
Ранее баскетболист выступал за «Нижний Новгород» и «Енисей».
19.08.2022 19:18
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили контракт с Леброном Джеймсом
«Лос-Анджелес Лейкерс» продлили контракт с Леброном Джеймсом
Звезда мирового спорта получит более 97 млн долларов.
19.08.2022 10:03
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
Леброн Джеймс согласовал с «Лейкерс» продление контракта на 97,1 млн долларов
Баскетболист останется в команде до 2025 года.
17.08.2022 23:20
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Генеральный секретарь РФБ Галкина будет работать в центральном офисе ФИБА
Специалистка проработала на своей должности в российской федерации более десяти лет.
15.08.2022 13:04
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
Сторона защиты баскетболистки из США Грайнер подала апелляцию на приговор Химкинского суда
Ранее спортсменку из США приговорили к девяти годам колонии за перевозку наркотических веществ.
15.08.2022 12:31
Баскетбол
автор: Владислав Корегин
От парижского дебюта UFC до развязки в трилогии Канело — Головкин! Что ждет фанатов бокса и ММА в сентябре
«Плеймейкер» представляет Топ-8 поединков первого осеннего месяца.
Три MVP НБА на одном Евробаскете! Кто возьмет золото — Дончич, Йокич или Адетокунбо?
1 сентября стартует баскетбольный ЧЕ-2022. Он пройдет в четырех странах – Грузии, Италии, Чехии и Германии.
«Химки» отдали Спартаку. Как в Подмосковье нашли нового главного тренера
В Химках что-то нахимичили. Больше четырех матчей в сезоне не может провести уже второй тренер: Николай Писарев уступил место Спартаку Гогниеву.
«Нельзя сказать, что в наших неудачах виноват только Писарев». Аяз Гулиев — о ситуации в «Химках»
Полузащитник «Химок» Аяз Гулиев после поражения от «Краснодара» в кубковом матче (0:2) рассказал об обстановке в подмосковной команде.
«Вест Хэм» должен нам за Влашича еще девять миллионов евро». Роман Бабаев — о трансферах ЦСКА
Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев после кубковой победы над торпедовцами прокомментировал последние новости об армейском клубе.
Попадет ли Кокорин в основу «Ариса»? Как скандальный нападающий докатился до чемпионата Кипра
«Фиорентина» бесплатно отдала в аренду Александра Кокорина.
Чем «Магнитка» хуже «Ак Барса»? Восточные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Восточной конференции.
8:7 на старте US Open и флаг Андорры в честь Смоляра. Новые приключения наших нейтралов
В США начался последний в этом году теннисный турнир «Большого шлема». В первые два дня на нью-йоркских кортах отметились 16 российских игроков.
СКА и ЦСКА обречены на финал? Западные расклады стартующего сезона КХЛ
1 сентября начнется очередной сезон КХЛ. «Плеймейкер» оценивает участников Западной конференции.
Призы от Кафельникова — за ставки на US Open! Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика