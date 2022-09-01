Испания разгромила Болгарию в стартовом матче Евробаскета-2022

В четверг, 1 сентября, стартовал чемпионат Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой игре турнира группы А сборная Испании нанесла поражение команде Болгарии. Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 114:87 (28:17, 29:18, 32:31, 25:21) в пользу подопечных Серджо Скариоло.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал болгарин Александар Везенков, набрав 26 очков. У испанцев больше всех очков в активе Лоренцо Брауна. Он набрал 17 баллов.

Напомним, что в этой группе должна была вступать сборная России, но ее отстранили от турнира.