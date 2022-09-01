Словения нанесла поражение Литве в матче ЧЕ-2022

Сборная Словении одержала победу над командой Литвы в рамках чемпионата Европы по баскетболу.

Встреча группы B в Германии завершилась со счетом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18) в пользу баскетболистов сборной Словении.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал центровой словенской команды Майк Тоби. Он набрал 24 очка. Разыгрывающий победителей Лука Дончич завершил игру с 14 баллами в активе. У Литвы 19 очков набрал Миндаугас Кузминскас.

Добавим, что сборная России не принимает участие в турнире.