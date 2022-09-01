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Словения нанесла поражение Литве в матче ЧЕ-2022

Игра прошла в немецком городе Кельн.
01 сентября 2022 21:00
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Словении одержала победу над командой Литвы в рамках чемпионата Европы по баскетболу.

Встреча группы B в Германии завершилась со счетом 92:85 (27:27, 24:21, 18:19, 23:18) в пользу баскетболистов сборной Словении.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал центровой словенской команды Майк Тоби. Он набрал 24 очка. Разыгрывающий победителей Лука Дончич завершил игру с 14 баллами в активе. У Литвы 19 очков набрал Миндаугас Кузминскас.

Добавим, что сборная России не принимает участие в турнире.

источник: «Советский спорт»
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