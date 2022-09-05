На турецкого баскетболиста напали члены сборной Грузии, ФИБА открыла расследование

ФИБА открыла расследование по делу о возможном нападении членов сборной Грузии на турецкого баскетболиста Фуркана Кормаза.

По данным американских журналистов, после матча между национальными командами на чемпионате Европы по баскетболу на Кормаза напали три грузинских баскетболиста вместе с нанятыми на турнир охранниками.

Во время самой игры Кормаз подрался с Дудой Санадзе, за что оба были удалены до конца матча.

В СМИ сообщают, что Санадзе был в числе нападавших на Кормаза после игры, также упоминаются Торнике Шенгелия и Гога Битадзе.

Добавим, что сам матч завершился победой сборной Грузии в овертайме со счетом 88:83.