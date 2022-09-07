«Партизан» и «Мега» примут участие в Суперкубке Единой Лиги ВТБ

Пресс-службы Единой Лиги ВТБ назвала участников Суперкубка-2022, который призван стать заменой Евролиги и других международных турниров для российских команд.

В турнире примут участие четыре сильнейших клуба Единой Лиги ВТБ «Зенит», ЦСКА, УНИКС, и «Локомотив-Кубань», а также сербские «Партизан» и «Мега».

Команды будут поделены на две группы, в одной сыграют ЦСКА, УНИКС и «Мега», а во второй - «Партизан», «Локомотив-Кубань» и «Зенит».

Победители групп примут участие в матче за Суперкубок Единой лиги ВТБ, команды, занявшие вторые места сыграют за бронзовые медали, также предусмотрен матч за пятое место.

Турнир пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене».