Сборная Испании нанесла поражение команде Турции в матче Евробаскета-2022

Во вторник, 7 сентября, проходят матчи шестого тура чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд.

В игре группы А сборная Испании нанесла поражение команде Турции. Встреча в Тбилиси завершилась со счетом 72:69 (17:18, 21:16, 18:16, 16:19) в пользу подопечных Серджо Скариоло.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал турок Джеди Осман, набрав 20 очков. У испанцев больше всех очков в активе Вилли Эрнангомеса. Он набрал 15 баллов.

Сборная Испании возглавляет турнирную таблицу, набрав девять очков. Турция на втором месте с восемью очками.