Словения обыграла Францию в матче ЧЕ-2022, Дончич набрал 47 очков

Сборная Словении нанесла поражение команде Франции в пятом туре группового этапа ЧЕ-2022.
Встреча группы B в Кельне и завершилась со счетом 88:82 (20:19, 24:21, 20:24, 24:18) в пользу подопечных Александра Секулича.
Самым результативным баскетболистом матча стал защитник словенской команды Лука Дончич. Игрок «Далласа» набрал 47 очков.
У французов 19 баллов в активе Руди Гобера.
Отметим, что Словения вышла в следующий этап с первого места в таблице, набрав девять очков. Франция (8) расположилась на второй строчке.
источник: «Советский спорт»