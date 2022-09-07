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Словения обыграла Францию в матче ЧЕ-2022, Дончич набрал 47 очков

Встреча прошла на «Ланксесс-Арене» в Кельне.
07 сентября 2022 20:15
автор: Александр Поволоцкий

Сборная Словении нанесла поражение команде Франции в пятом туре группового этапа ЧЕ-2022.

Встреча группы B в Кельне и завершилась со счетом 88:82 (20:19, 24:21, 20:24, 24:18) в пользу подопечных Александра Секулича.

Самым результативным баскетболистом матча стал защитник словенской команды Лука Дончич. Игрок «Далласа» набрал 47 очков.

У французов 19 баллов в активе Руди Гобера.

Отметим, что Словения вышла в следующий этап с первого места в таблице, набрав девять очков. Франция (8) расположилась на второй строчке.

источник: «Советский спорт»
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