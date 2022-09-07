Дончич установил рекорд века по количеству набранных очков в матче Евробаскета

Баскетболист сборной Словении Лука Дончич стал автором уникального достижения.

Напомним, что защитник набрал 47 очков в игре группового этапа ЧЕ-2022 против команды Франции (89:82).

Таким образом, Дончич установил рекорд века по количеству очков в одной встрече Евробаскета. Прежнее достижение принадлежало Дирку Новицки. В матче с Испанией на ЧЕ-2001 немцу удалось набрать 43 очка.

Отметим, что больше Дончича за один матч континентального первенства удавалось набрать только бельгийцу Эдди Террасу. В 1957 году он записал себе в актив 63 очка.