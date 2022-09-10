Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧЕ-2022, обыграв команду Турции

В субботу, 10 сентября, стартовал плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой игре сборная Франции нанесла поражение команде Турции. Встреча в Берлине завершилась в овертайме со счетом 87:86 (18:11, 25:24, 6:22, 28:20, 10:9) в пользу трехцветных.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал турок Буграхан Тунджер, набрав 22 очка. У французов больше всех очков в активе Руди Гобера. Он набрал 20 баллов.

Добавим, что в четвертьфинале французская команда сыграет с победителем встречи Сербия - Италия.