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Сборная Франции вышла в четвертьфинал ЧЕ-2022, обыграв команду Турции

На турнире должна была вступать сборная России, но ее отстранили от соревнований.
10 сентября 2022 15:03
автор: Александр Поволоцкий

В субботу, 10 сентября, стартовал плей-офф чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой игре сборная Франции нанесла поражение команде Турции. Встреча в Берлине завершилась в овертайме со счетом 87:86 (18:11, 25:24, 6:22, 28:20, 10:9) в пользу трехцветных.

Отметим, что самым результативным игроком встречи стал турок Буграхан Тунджер, набрав 22 очка. У французов больше всех очков в активе Руди Гобера. Он набрал 20 баллов.

Добавим, что в четвертьфинале французская команда сыграет с победителем встречи Сербия - Италия.

источник: «Советский спорт»
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