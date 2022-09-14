Корстин не отрицает возможное участии клубов из Сербии в Единой лиге ВТБ

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин отреагировала на информацию о возможном участии сербских клубов в новом сезоне.

Напомним, что «Партизан» и «Мега» участии в Суперкубке. В СМИ сообщалось, что в чемпионате может сыграть и другая балканская команда - «Црвена Звезда».

«Лига ВТБ активно развивается, не зря нас признавали одной из лучших лиг в Европе. Как говорится, конкуренция – двигатель прогресса. Поэтому нам интересны серьезные клубы с высокой спортивной и маркетинговой составляющей», — цитирует Корстин сайт лиги.

Добавим, что Суперкубок пройдет с 22 по 25 сентября на «ВТБ Арене».