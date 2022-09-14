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Франция вышла в полуфинал Евробаскета, обыграв в овертайме Италию

Игра прошла на «Мерседес-Бенц Арене» в Берлине.
14 сентября 2022 20:16
автор: Александр Поволоцкий

Сегодня проходят четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой встрече игрового дня сборная Франции нанесла поражение команде Италии. Встреча в Берлине завершилась в овертайме со счетом 93:85 (27:20, 11:11, 18:31, 21:15, 16:8) в пользу подопечных Венсана Колле.

Добавим, что по 21 очку набрали итальянцы Симоне Фонтеччио и Марко Списсу. У французов больше всех очков в активе Томаса Эртеля. Он набрал 20 баллов.

Французская команда встретится в полуфинале с победителем матча Словения — Польша.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов — команды Италии и Германии.

источник: «Советский спорт»
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