Франция вышла в полуфинал Евробаскета, обыграв в овертайме Италию

Сегодня проходят четвертьфинальные матчи чемпионата Европы по баскетболу среди мужских команд.

В первой встрече игрового дня сборная Франции нанесла поражение команде Италии. Встреча в Берлине завершилась в овертайме со счетом 93:85 (27:20, 11:11, 18:31, 21:15, 16:8) в пользу подопечных Венсана Колле.

Добавим, что по 21 очку набрали итальянцы Симоне Фонтеччио и Марко Списсу. У французов больше всех очков в активе Томаса Эртеля. Он набрал 20 баллов.

Французская команда встретится в полуфинале с победителем матча Словения — Польша.

Ранее стала известна первая пара полуфиналистов — команды Италии и Германии.