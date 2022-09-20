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Эртель может перейти «Зенита», несмотря на запрет французской федерации

Баскетболист выступал на чемпионате Европы 2022 года.
20 сентября 2022 15:36
автор: Александр Поволоцкий

Французский баскетболист Томас Эртель может продолжить карьеру в российском клубе.

Как сообщают зарубежные СМИ, 33-летний разыгрывающий пополнить состав «Зенита». Ранее в СМИ появилась информация, что перед Евробаскетом французские игроки подписали обязательство, в котором говорилось о запрете перехода в российский клуб.

Отмечается, что договоренность о трансфере Эртеля в «Зенит» стало известно в конце июня.

В составе сборной Франции Томас стал серебряным призером чемпионата Европы. «Трехцветные» уступили в финале команде Испании (76:88).

Эртель запомнился результативным проходом в четвертьфинала турнира с Италией.

источник: «Советский спорт»
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