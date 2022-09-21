Паскуаль отреагировал на переход Эртеля в «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал подписание контракта с французом Томасом Эртелем.

Напомним, что сегодня клуб из Санкт-Петербурга официально объявил о трансфере 33-летнего разыгрывающего.

«Это отличный игрок с огромным опытом выступлений на высшем уровне. Мы верим, что Томас Эртель поможет нам достичь целей, которые мы поставили на этот сезон», — цитирует Паскуаля официальный сайт «Зенита».

В составе сборной Франции Томас стал серебряным призером чемпионата Европы. «Трехцветные» уступили в финале команде Испании (76:88).

В минвушем сезоне Евролиги Эртель провел 27 матчей в Евролиге.