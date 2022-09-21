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Эртеля отстранили от матчей за сборную Франции из-за контракта с «Зенитом»

Баскетболист сегодня подписал соглашение с российским клубом.
21 сентября 2022 20:38
автор: Александр Поволоцкий

Разыгрывающий сборной Франции Томас Эртель отстранен от игр за свою национальную команду.

Как сообщает зарубежное СМИ, решение относительно 33-летнего спортсмена связано с тем, что баскетболист нарушил обязательство.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед Евробаскетом французские игроки подписали обязательство, в котором говорилось о запрете перехода в российский клуб.

В составе сборной Франции Томас стал серебряным призером чемпионата Европы. «Трехцветные» уступили в финале команде Испании (76:88).

В минвушем сезоне Евролиги Эртель провел 27 матчей в Евролиге.

источник: «Советский спорт»
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