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Во Франции заявили, что Эртель будет отстранен от национальной команды, если сыграет за «Зенит»

Ранее игрок подписал однолетний контракт с сине-бело-голубыми.
22 сентября 2022 13:10
автор: Владислав Корегин

Пресс-служба Федерации баскетбола Франции отреагировала на переход разыгрывающего национальной команды Томаса Эртеля в «Зенит».

Согласно заявлению FFBB, баскетболист не получит вызов в сборную на чемпионат мира-2022 и Олимпиаду-2024, если будет заигран в составе петербургского клуба, поскольку он перестанет соответствовать критериям отбора на предстоящие соревнования.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед Евробаскетом французские игроки подписали обязательство, в котором говорилось о запрете перехода в российский клуб.

Добавим, что в составе сборной Франции Эртель стал серебряным призером чемпионата Европы.

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