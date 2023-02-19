Грайнер подписала контракт с командой WNBA

Американская баскетболистка Бриттни Грайнер подписала контракт после возвращения из России.

Напомним, что олимпийская чемпионка в составе сборной США была арестована в феврале прошлого года в аэропорту Шереметьево по подозрению в попытке нелегально ввезти в Россию гашишное масло.

Химкинский суд Подмосковья приговорил Грайнер к девяти годам тюрьмы и штрафу в размере 1 млн рублей. В декабре спортсменка вернулась в США в результате обмена на россиянина Виктора Бута.

Как сообщают зарубежные СМИ, продолжит карьеру в «Финикс Меркьюри». Контракт с клубом женской НБА рассчитан на один год.

Ранее баскетболистка уже играла за «Феникс». В 2014 году Грайнер стала победительницей Женской НБА.