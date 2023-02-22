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Сборная России победила сербскую «Мегу» в товарищеском матче

Национальная команда проводит в Сербии серию встреч
22 февраля 2023 09:07
автор: Александр Евграфов

Мужская сборная России по баскетболу победила сербскую «Мегу» в товарищеском матче. Встреча, которая состоялась в Белграде, завершилась со счетом 85:74 в пользу гостей.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал нападающий «Локомотива-Кубань» Антон Квитковских, набравший 17 очков. 16 очков у его одноклубника Андрея Мартюка, 13 – у игрока «Енисея» Сергея Балашова.

У хозяев 18 очков на счету Андрия Елавича, на очко меньше набрал Стефан Миленович.

23 февраля в 17:00 по московскому времени сборная Россия сыграет с сербским ФМП.

источник: «Советский спорт»
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