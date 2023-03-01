Йокич стал шестым игроком в истории НБА, который сделал 100 трипл-даблов в карьере

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич в матче с «Хьюстон Рокетс» (133:112) оформил трипл-дабл, который стал сотым в его карьере. Сербский баскетболист набрал 14 очков, сделал 11 подборов и 10 передач.

Сделав сотый трипл-дабл, он присоединился к пяти баскетболистам НБА, которые делали то же самую в своей карьере. Это Расселл Уэстбрук (198), Оскар Робертсон (181), Мэджик Джонсон (138), Джейсон Кидд (107) и Леброн Джеймс (106).

В нынешнем сезоне 28-летний баскетболист принял участие в 54 матче, набирая в среднем 24,6 очка, делая 11,7 подбора и 10,0 передачи при общем проценте реализации бросков с игры 63,2, трёхочковых – 39,1.