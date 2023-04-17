«Клипперс» обыграли «Финикс» в первом матче серии, Леонард набрал 38 очков

Сегодня, 16 апреля, на стадионе «Футпринт Центр» в Финиксе (США) состоялся первый матч серии плей-офф НБА между «Финикс Санз» и «Лос-Анджелес Клипперс». Встреча завершилась в пользу гостей – 115:10.

Весомый вклад в победу команды внес легкий форвард Кавай Леонард. В его активе 38 очков, 5 подборов и 5 передач. У проигравших отметился Кевин Дюрант, набравший 27 очков, 9 подборов и 11 передач.

Таким образом, «Клипперс» повели в серии. Следующий матч команды проведут 19 апреля в Финиксе.