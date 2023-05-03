Пресс-служба НБА объявила победителя в номинации самый ценный игрок сезона

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назван самым ценным игроком НБА в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Второе место занял центровой «Денвера» Никола Йокич, а замкнул первую тройку форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Напомним, в нынешней кампании Джоэл Эмбиид набирал в среднем 33,1 очка и совершал 10,2 подбора. Кроме того, 29-летний камерунец отыграл 3 матча в плей-офф, набирая в среднем 20 очков. Также в его активе 11,3 подбора и 4 передачи. К слову, баскетболист впервые в карьере получил награду лучшего игрока сезона в НБА.