ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Пресс-служба НБА объявила победителя в номинации самый ценный игрок сезона

Спойлер: он выступает на позиции центрового.
Пресс-служба НБА объявила победителя в номинации самый ценный игрок сезона
03 мая 2023 08:25
автор: Артур Гичунцев
автор фото: НБА

Центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид назван самым ценным игроком НБА в сезоне-2022/23. Об этом сообщает пресс-служба организации.

Второе место занял центровой «Денвера» Никола Йокич, а замкнул первую тройку форвард «Милуоки» Яннис Адетокунбо.

Напомним, в нынешней кампании Джоэл Эмбиид набирал в среднем 33,1 очка и совершал 10,2 подбора. Кроме того, 29-летний камерунец отыграл 3 матча в плей-офф, набирая в среднем 20 очков. Также в его активе 11,3 подбора и 4 передачи. К слову, баскетболист впервые в карьере получил награду лучшего игрока сезона в НБА.

источник: «Советский спорт»
«Лейкерс» обыграли «Голден Стэйт» в первом матче серии плей-офф НБА
Главным героем встречи стал Энтони Дэвис.
03.05.2023 09:02
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Пресс-служба НБА объявила победителя в номинации самый ценный игрок сезона
Пресс-служба НБА объявила победителя в номинации самый ценный игрок сезона
Спойлер: он выступает на позиции центрового.
03.05.2023 08:25
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
«Реал» обыграл «Партизан» в матче плей-офф Евролиги и сократил отставание в серии
Тем не менее, сербская команда находится в шаге от выхода в Финал четырех турнира.
03.05.2023 00:05
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стали известны даты и время матчей финальной серии Единой лиги ВТБ
Серия до четырех побед стартует 6 мая и должна будет завершиться до 22 мая.
02.05.2023 22:19
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
УНИКС пятый раз в истории вышел в финал Единой лиги ВТБ
Финальная серия стартует 6 мая .
02.05.2023 22:11
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Алексей Швед находился без сознания после происшествия с нападением
Баскетболист был госпитализирован.
02.05.2023 22:04
Баскетбол
автор: Максим Скороходов
УНИКС вырвал победу у «Зенита» и стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ
УНИКС вырвал победу у «Зенита» и стал вторым финалистом Единой лиги ВТБ
Действующий чемпион лиги не смог защитить свой титул.
02.05.2023 21:54
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Стало известно, из-за чего избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
Стало известно, из-за чего избили баскетболиста ЦСКА Алексея Шведа
Игрока госпитализировали с сотрясением мозга.
02.05.2023 19:27
Баскетбол
автор: Артур Гичунцев
Полиция установила личность одного из напавших на баскетболиста ЦСКА Шведа
Подозреваемым оказался уроженец Азербайджана.
02.05.2023 18:37
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Полиция Москвы возбудила уголовное дело по факту нападения на баскетболиста ЦСКА Шведа
Следствие ведут сотрудники ОМВД России по Пресненскому району Москвы.
02.05.2023 18:19
Баскетбол
автор: Александр Евграфов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.
 яндекс.метрика