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Баскетболист ЦСКА Швед выписан из больницы и обратился к болельщикам

Ранее медики диагностировали у спортсмена тяжелые травмы головы и частичную потерю памяти.
Баскетболист ЦСКА Швед выписан из больницы и обратился к болельщикам
09 мая 2023 21:07
автор: Александр Евграфов
автор фото: РИА Новости

Баскетболист ЦСКА Алексей Швед, пострадавший от нападения в центре Москвы, выписан из больницы, сообщает Telegram-канал армейцев.

Там же опубликовано обращение спортсмена к болельщикам и команде.

«Всем привет. Меня выписали из больницы, чувствую себя намного лучше. Спасибо большое за помощь, поддержку, это очень важно мне и моей семье. Очень скучаю, ребятам удачи в следующих играх», - говорится в сообщении.

В начале мая Алексей Швед был избит в ресторане в центре Москвы компанией из нескольких человек. После госпитализации медики диагностировали у Шведа перелом височной кости, открытую черепно-мозговую травму, перелом основания черепа, а также частичную потерю памяти.

По факту нападения на баскетболиста было возбуждено уголовное дело об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, позже суд арестовал четырех обвиняемых, среди которых один несовершеннолетний.

источник: БК ЦСКА
Баскетболист ЦСКА Швед выписан из больницы и обратился к болельщикам
Баскетболист ЦСКА Швед выписан из больницы и обратился к болельщикам
Ранее медики диагностировали у спортсмена тяжелые травмы головы и частичную потерю памяти.
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