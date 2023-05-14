Избитый баскетболист Швед рассказал подробности драки в Москве

Российски баскетболист ЦСКА Алексей Швед рассказал подробности конфликта в Москве.

«Произошло все так: ребята поставили деньги, проиграли их, потом увидели Настю, затем меня. Начали дерзить, говорить плохие слова. Потом начали окружать. Потом подъехали еще ребята. Непонятно, зачем они все это делали», — приводит слова спортсмена «Матч ТВ».

Напомним, баскетболист армейцев угодил в больницу из-за избиения в московском ресторане. У него обнаружили многочисленные травмы головы, в том числе сотрясение мозга. Ранее сообщалось, что молодые люди, избившие Шведа, уже задержаны полицией, а по факту случившегося возбудили уголовное дело.