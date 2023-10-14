Виктор Вембаньяма – лучший баскетболист Франции по итогам года

Центровой «Сан-Антонио Спёрс» Виктор Вембаньяма удостоился награды имени Алена Жиля. Она присуждается лучшему баскетболисту Франции по итогам года, пишет Basket News.

За плечами 19-летнего форварда выступления за «Нантер 92», «АСВЕЛ», «Метрополитан 92». 23 июня 2023 года «Сан-Антонио Спёрс» выбрал Вембаньяму первым пиком на драфте НБА.

По итогам минувшего сезона чемпионата Франции Виктор выиграл 5 индивидуальных наград. Вембаньяма стал самым ценным игроком чемпионата, лучшим молодым игроком, лучшим атакующим, лучшим защищающимся и лучшим блокирующим.