Российские баскетболисты обыграли чехов в квалификации Кубка мира-2019

Баскетбол 03 декабря 2018 21:17 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В Химках состоялся матч квалификации чемпионата мира 2019 года.

Сборная России на своей площадке принимала команду Чехии. Российские баскетболисты добыли победу со счетом 81:61.

Самым результативным игроком матча стал форвард сборной Чехии Яромир Бохачик, который набрал 26 очков. У российской команды больше всех набрал защитник Дмитрий Хвостов – 17 баллов.

Отметим, что в матче не принимал участие разыгрывающий сборной России Алексей Швед, получивший травму в матче Евролиги с литовским «Жальгирисом». В составе национальной сборной дебютировал форвард ЦСКА Джоэл Боломбой, который 12 ноября получил российское гражданство.

Следующий матч отборочного турнира команда Сергея Базаревича проведет 21 февраля в гостях у сборной Болгарии.