Сергей Базаревич: Выход Боломбоя придал нам энергии - Советский спорт
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    • Баскетбол03 декабря 2018 22:34Источник: «РИА Новости»

    Сергей Базаревич: Выход Боломбоя придал нам энергии

    Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о дебюте Джоэля Боломбоя в национальной команде.

    - Хорошо, что победили. Мы опять начали не очень, опять промазали открытые броски. Не знаю, в чем причина. Выход Боломбоя придал нам энергии. Когда Джоэл первый раз садился на скамейку, я сказал ему: «Это слишком хорошо, мы такого не ожидали! Можно и не так здорово», - приводит слова Базаревича РИА «Новости».

    Сборная России в понедельник в матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года победила команду Чехии со счетом 81:61. В этой встрече в составе российской команды дебютировал центровой ЦСКА Джоэл Боломбой.

    Добавим, что в игре с чехами форвард набрал 15 очков.

    #мужская сборная россии по баскетболу#базаревич сергей#боломбой джоэль
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