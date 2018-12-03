Сергей Базаревич: Выход Боломбоя придал нам энергии

Баскетбол 03 декабря 2018 22:34 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер сборной России по баскетболу Сергей Базаревич – о дебюте Джоэля Боломбоя в национальной команде.

- Хорошо, что победили. Мы опять начали не очень, опять промазали открытые броски. Не знаю, в чем причина. Выход Боломбоя придал нам энергии. Когда Джоэл первый раз садился на скамейку, я сказал ему: «Это слишком хорошо, мы такого не ожидали! Можно и не так здорово», - приводит слова Базаревича РИА «Новости».

Сборная России в понедельник в матче второго этапа отборочного турнира Кубка мира 2019 года победила команду Чехии со счетом 81:61. В этой встрече в составе российской команды дебютировал центровой ЦСКА Джоэл Боломбой.

Добавим, что в игре с чехами форвард набрал 15 очков.