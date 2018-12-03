Ронен Гинзбург: Сборная России сильнее и мощнее нас

Баскетбол 03 декабря 2018 22:58 Источник: «РИА Новости»

Главный тренер сборной Чехии по баскетболу Ронен Гинзбург прокомментировал поражение от команды России в матче отбора Кубка мира (61:81).

- Только в первой четверти мы были в игре. После этого начала сказываться разница. Сборная России сильнее и мощнее нас. Все понимают, что это была не первая сборная Чехии. После того, как мы отобрались на Кубок мира, мы дали шанс молодым игрокам. У нас не было нескольких игроков Евролиги. Молодые ребята получили хороший опыт в матче против россиян, - цитирует специалиста РИА «Новости».

Добавим, что следующий матч отборочного турнира команда Сергея Базаревича проведет 21 февраля в гостях у сборной Болгарии.