Ронен Гинзбург: Сборная России сильнее и мощнее нас - Советский спорт
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    • Баскетбол03 декабря 2018 22:58Источник: «РИА Новости»

    Ронен Гинзбург: Сборная России сильнее и мощнее нас

    Главный тренер сборной Чехии по баскетболу Ронен Гинзбург прокомментировал поражение от команды России в матче отбора Кубка мира (61:81).

    - Только в первой четверти мы были в игре. После этого начала сказываться разница. Сборная России сильнее и мощнее нас. Все понимают, что это была не первая сборная Чехии. После того, как мы отобрались на Кубок мира, мы дали шанс молодым игрокам. У нас не было нескольких игроков Евролиги. Молодые ребята получили хороший опыт в матче против россиян, - цитирует специалиста РИА «Новости».

    Добавим, что следующий матч отборочного турнира команда Сергея Базаревича проведет 21 февраля в гостях у сборной Болгарии.

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