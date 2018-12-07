"Химки" на выезде проиграли "Баварии" в Евролиге

Баскетбол 07 декабря 2018 00:32 Источник: «Советский спорт» Автор: Спирин Дмитрий

"Бавария" на своем паркете обыграла "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги (72:65).

Таким образом, подмосковная команда прервала свою трехматчевую победную серию.

Самым результативным в составе победителей стал боснийский форвард Нихад Дедович, набравший 14 очков. У «Химок» по 12 очков себе в актив записали Чарльз Дженкинс и Джордан Мики.

В следующем туре «Химки» сыграют с ЦСКА, а «Бавария» - с «Жальгирисом».

Евролига. 11-й тур

«Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Химки» (Химки, Россия) — 72:65 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15).