"Химки" на выезде проиграли "Баварии" в Евролиге - Советский спорт
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    • Баскетбол07 декабря 2018 00:32Источник: «Советский спорт»Автор: Спирин Дмитрий

    "Химки" на выезде проиграли "Баварии" в Евролиге

    "Бавария" на своем паркете обыграла "Химки" в матче регулярного чемпионата Евролиги (72:65).

    Таким образом, подмосковная команда прервала свою трехматчевую победную серию.

    Самым результативным в составе победителей стал боснийский форвард Нихад Дедович, набравший 14 очков. У «Химок» по 12 очков себе в актив записали Чарльз Дженкинс и Джордан Мики.

    В следующем туре «Химки» сыграют с ЦСКА, а «Бавария» - с «Жальгирисом».

    Евролига. 11-й тур

    «Бавария» (Мюнхен, Германия) — «Химки» (Химки, Россия) — 72:65 (16:16, 15:12, 23:22, 18:15).

    #бк химки#бк бавария#евролига
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