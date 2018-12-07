Димитрис Итудис: В Витории всегда тяжело играть

Баскетбол 07 декабря 2018 11:34 Источник: БК ЦСКА Автор: Липкин Антон

ЦСКА сыграет в гостях с «Басконией» в 11-м туре Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Басконией» в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

«В Витории всегда тяжело играть, «Баскония» обладает настоящим преимуществом домашней площадки, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Мы знаем сильные качества соперников и будем готовы играть».

Напомним, матч «Баскония» – ЦСКА пройдет 7 декабря в Витории. Начало – 22:30 (мск).

После десяти туров у ЦСКА девять побед и одно поражение, у «Басконии» – три победы и семь поражений. В прошлом сезоне испанская команда заняла седьмое место и в плей-офф проиграла «Фенербахче».