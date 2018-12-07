Димитрис Итудис: В Витории всегда тяжело играть - Советский спорт
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    • Баскетбол07 декабря 2018 11:34Источник: БК ЦСКААвтор: Липкин Антон

    Димитрис Итудис: В Витории всегда тяжело играть

    ЦСКА сыграет в гостях с «Басконией» в 11-м туре Евролиги.

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч с «Басконией» в 11-м туре регулярного чемпионата Евролиги.

    «В Витории всегда тяжело играть, «Баскония» обладает настоящим преимуществом домашней площадки, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА. – Мы знаем сильные качества соперников и будем готовы играть».

    Напомним, матч «Баскония» – ЦСКА пройдет 7 декабря в Витории. Начало – 22:30 (мск).

    После десяти туров у ЦСКА девять побед и одно поражение, у «Басконии» – три победы и семь поражений. В прошлом сезоне испанская команда заняла седьмое место и в плей-офф проиграла «Фенербахче».

    #евролига#бк цска#бк баскония#итудис димитрис
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