ЦСКА на выезде уступил «Басконии» в матче Евролиги

Баскетбол 08 декабря 2018 00:25 Источник: «Советский спорт»

Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 76:73 (21:21, 19:17, 15:17, 21:18).

Самым результативным игроком поединка стал форвард ЦСКА Алек Питерс, набравший 20 очков. У «Басконии» лучшим стал центровой Венсан Пуарье, на счету которого 18 баллов.

Таким образом, ЦСКА потерпел второе поражение в текущем розыгрыше Евролиги и опустился на третью строчку в турнирной таблице. «Баскония», одержав четвертую победу на турнире, располагается на 12-м месте.

В следующем матче ЦСКА дома встретится с «Химками», а «Баскония» в гостях сыграет с Маккаби из Тель-Авива.