ЦСКА на выезде уступил «Басконии» в матче Евролиги - Советский спорт
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    • Баскетбол08 декабря 2018 00:25Источник: «Советский спорт»

    ЦСКА на выезде уступил «Басконии» в матче Евролиги

    Баскетболисты ЦСКА проиграли «Басконии» в гостевом матче регулярного чемпионата Евролиги со счетом 76:73 (21:21, 19:17, 15:17, 21:18).

    Самым результативным игроком поединка стал форвард ЦСКА Алек Питерс, набравший 20 очков. У «Басконии» лучшим стал центровой Венсан Пуарье, на счету которого 18 баллов.

    Таким образом, ЦСКА потерпел второе поражение в текущем розыгрыше Евролиги и опустился на третью строчку в турнирной таблице. «Баскония», одержав четвертую победу на турнире, располагается на 12-м месте.

    В следующем матче ЦСКА дома встретится с «Химками», а «Баскония» в гостях сыграет с Маккаби из Тель-Авива.

    #бк баскония#бк цска#евролига
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