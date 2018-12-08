Димитрис Итудис: Игра с «Басконией» была равной до последних мгновений

Баскетбол 08 декабря 2018 01:31 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис подвел итоги матча регулярного чемпионата Евролиги против «Басконии» (73:76).

- Поздравляю «Басконию» с победой. Игра была равной до последних мгновений, и результат мог быть иным. Очевидно, что соперники сегодня были более собраны. Ключевыми стали восемь очков подряд, созданные Шенгелией - он набрал шесть очков, еще два добавил Пуарье после его прохода. У нас были открытые броски, но в этот вечер мяч не шел в кольцо. К тому же «Баскония» превзошла нас по подборам во второй половине - 24-14.

В третьей четверти мы заработали хорошее лидерство для такого матча, «+5», но позволили Дженнингу получить два открытых трехочковых, и он доказал, что является отличным снайпером. Мы будем попадать свои мячи, нас больше беспокоят потери и подборы. Тем не менее мы позволили отличной атакующей команде набрать меньше 80 очков, что можно считать плюсом, - приводит слова Итудиса пресс-служба армейцев.