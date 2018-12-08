«Сан-Антонио» одержал победу над «Лейкерс», «Милуоки» проиграли «Голден Стэйт»

Баскетбол 08 декабря 2018 08:30 Источник: «Советский спорт» Автор: Сметанникова Дарья

В НБА состоялись матчи регулярного чемпионата.

«Сан-Антонио Сперс» дома обыграл «Лос-Анджелес Лейкерс» со счетом 133:120. «Сперс» одержали лишь вторую победу в последних шести матчах.

Самым результативным игроком матче стал баскетболист «Сан-Антонио» Демар Дерозан, который набрал 36 очков. Леброн Джеймс из «Лейкерс» оформил дабл-дабл из 35 очков и 11 подборов.

В другом матче дня «Милуоки Бакс» на домашней площадке уступил «Голден Стэйт Уорриорз» со счетом 95:105.

Самыми результативными игроками в составе победителей стали Стивен Карри и Клэй Томпсон, набравшие по 20 очков. У «Милуоки» отличился Яннис Адетокунбо – 22 очка и 15 подборов.