Димитрис Итудис: ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения в Витории - Советский спорт
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    • Баскетбол09 декабря 2018 21:02Источник: БК ЦСКААвтор: Сметанникова Дарья

    Димитрис Итудис: ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения в Витории

    ЦСКА потерпел поражение от «Басконии» (73:76) в рамках 11-го тура Евролиги.

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

    «Нам противостоит атлетичный и мобильный соперник, и мы подойдем к матчу со всей серьезностью. Нам нужно сыграть собранно и реабилитироваться после поражения в Витории хорошей игрой как в защите, так и в нападении», - цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

    ЦСКА возглавляет турнирную таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в восьми матчах.

    #бк цска#бк енисей#единая лига втб#бк баскония#евролига
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