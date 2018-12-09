Димитрис Итудис: ЦСКА нужно реабилитироваться после поражения в Витории

Баскетбол 09 декабря 2018 21:02 Источник: БК ЦСКА Автор: Сметанникова Дарья

ЦСКА потерпел поражение от «Басконии» (73:76) в рамках 11-го тура Евролиги.

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис поделился ожиданиями от завтрашнего матча с «Енисеем» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Нам противостоит атлетичный и мобильный соперник, и мы подойдем к матчу со всей серьезностью. Нам нужно сыграть собранно и реабилитироваться после поражения в Витории хорошей игрой как в защите, так и в нападении», - цитирует Итудиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА возглавляет турнирную таблице Единой лиги ВТБ, одержав восемь побед в восьми матчах.