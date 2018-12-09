Георгиос Барцокас: Глядя на счет, некоторые наши игроки во второй половине немного «потерялись» - Советский спорт
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    • Баскетбол09 декабря 2018 23:50Источник: БК «Химки»

    Георгиос Барцокас: Глядя на счет, некоторые наши игроки во второй половине немного «потерялись»

    Главный тренер «Химок» Георгиос Барцокас прокомментировал победу в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ над «Зеленой Гурой» (97:74).

    - Мы проводили второй выездной матч подряд, перебравшись в Польшу из Мюнхена. Обе команды испытывали проблемы: и «Зелена Гура», и мы недосчитались двух ключевых игроков. Мы провели серьезную игру, особенно в первой половине, когда отлично двигали мяч и находили возможности для открытых бросков. Возможно, глядя на счет, некоторые наши игроки во второй половине немного «потерялись», особенно это было видно в третьей четверти.

    «Зелена Гура» смогла сократить отставание с 30 очков до 12, сделав хорошие усилия в защите, однако нам в очередной раз удалось выиграть, найдя умные решения. Сегодня такие решения пришли в лице Вяльцева, который реализовал три трехочковых подряд. Важная победа для нашей команды. У «Зелена Гуры» хорошая команда с хорошим тренером, они уверенно играют в ситуациях пять на пять. Также хочу отметить отличную атмосферу на матче, - приводит слова Барцокаса официальный сайт подмосковной команды.

    #бк химки#барцокас георгиос#единая лига втб#бк зелена гура#бк зелена гура
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