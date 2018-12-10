Савович стал игроком «Автодора» - Советский спорт
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    • Баскетбол10 декабря 2018 12:20Источник: БК «Автодор»Автор: Липкин Антон

    Савович стал игроком «Автодора»

    Серб подписал контракт до конца сезона.

    Тяжелый форвард Борис Савович стал игроком «Автодора», сообщает официальный сайт клуба. 31-летний серб подписал контракт до конца нынешнего сезона.

    С июля 2017 года Савович играл за «Зелену-Гуру» из Польши, которая с нынешнего сезона выступает в Единой лиге ВТБ. В семи матчах в составе дебютанта турнира Савович в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 5,9 подбора, а также делал 1,3 результативные передачи и 0,9 перехвата, проводя на площадке по 27:21 минуты.

    Отметим, что у Савовича есть опыт выступления в Евролиге за «Баварию» и «Галатасарай».

    «С приобретением сербского «большого» и возвращением в строй Петенева, считаю, мы неплохо укомплектованы на всех позициях, – заявил президент «Автодора» Владимир Родионов. – Уже в начале недели Савович прибудет в расположение клуба. Контракт вступит в силу по результатам медицинского обследования».

    Следующий матч «Автодор» проведет 12 декабря с «Катайей» из Финляндии в первом туре второго раунда Кубка ФИБА-Европа.

    #единая лига втб#бк автодор#савович борис#бк зелена гура#родионов владимир#петенев александр
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