Душан Алимпиевич: Должны извлечь пользу из того, что Савович перешел из другого клуба Единой лиги ВТБ - Советский спорт
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    • Баскетбол10 декабря 2018 14:19Источник: БК «Автодор»Автор: Липкин Антон

    Душан Алимпиевич: Должны извлечь пользу из того, что Савович перешел из другого клуба Единой лиги ВТБ

    «Автодор» подписал тяжелого форварда «Зелены-Гуры».

    Главный тренер «Автодора» Душан Алимпиевич прокомментировал подписание контракта с форвардом Борисом Савовичем.

    «Очень рад, что нам наконец удалось добавить в переднюю линию еще одного игрока, в котором мы по-настоящему нуждались, – приводит слова Алимпиевича официальный сайт «Автодора». – Это позволит добиться большей глубины состава.

    Борис Савович – качественный баскетболист с огромным опытом, который играет с энергией и высокой эффективностью на позиции тяжелого форварда, собирая много подборов. Он также способен закрыть и позицию пятого номера.

    Еще одним важным преимуществом является тот факт, что Савович перешел из клуба, который также выступает в лиге ВТБ, и мы должны извлечь из этого пользу.

    Конечно, все зависит от него самого, но я верю, что Борис действительно усилит нашу переднюю линию и поможет нам стать лучше».

    Напомним, контракт 31-летнего серба с «Автодором» рассчитан до конца нынешнего сезона.

    С июля 2017 года Савович играл за «Зелену Гуру» из Польши, которая с нынешнего сезона выступает в Единой лиге ВТБ. В семи матчах в составе дебютанта турнира он в среднем за игру набирал 13,3 очка, совершал 5,9 подбора, а также делал 1,3 результативные передачи и 0,9 перехвата, проводя на площадке по 27:21 минуты.

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