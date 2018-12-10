Димитрис Итудис: ЦСКА был лучшей командой на паркете и заслужил поздравления

Баскетбол 10 декабря 2018 23:19 Источник: БК ЦСКА Автор: Гичунцев Артур

После девяти туров Единой лиги ВТБ армейцы возглавляют турнирную таблицу. «Енисей» расположился на девятой позиции.

Главный тренер московского ЦСКА Димитрис Итудис пообщался с клубной пресс-службой после победы над «Енисеем» (101:71).

"Мы сегодня были лучшей командой на паркете и заслужили поздравления. Мы сделали то, что должны, здорово действовали на обеих половинах площадки. Статистика говорит, что мы не очень хорошо оборонялись против быстрых отрывов, позволив оппонентам набрать 16 очков в контратаках, и поначалу плохо справлялись на периметре, дав забросить пять трёхочковых подряд. После этого мы хорошо защищались, вынуждали терять мячи, сделали 17 подборов в нападении – почти столько, сколько гости взяли подборов вообще, 19.

Мы действовали с желанием во второй половине, показав абсолютно другую картину игры. При этом совершили 17 потерь – это то, над чем предстоит поработать, над созданием пространства в нападении. К тому же, мы позволили отдохнуть Уиллу, Кори и Кайлу, заявив на матч даже меньше иностранцев, чем положено по лимиту. Мы распределили игровое время, больше всех – 26 минут – провёл на площадке Миша Кулагин", – заявил специалист.