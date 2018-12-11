Никита Курбанов: Помимо Шведа в «Химках» много других классных баскетболистов

Баскетбол 11 декабря 2018 12:33 Источник: Телеканал «Матч ТВ» Автор: Сметанникова Дарья

Нападающий ЦСКА Никита Курбанов поделился ожиданиями от матча с «Химками» в 10-м туре Единой лиги ВТБ.

«Химки» — это «Химки» - это принципиальный соперник. А ЦСКА выигрывает девять матчей подряд, наверное, потому что больше хочет. Подходим с большой концентрацией и огромной ответственностью к таким играм. Не имеет значения — в Единой лиге с «Химками» встречаемся или в Евролиге — для нас это дерби.

Травма Шведа? Помимо него там много других классных баскетболистов, к игре против которых надо готовиться. Да, Алексей — основная ударная сила, но мы будем готовиться к той команде, которая будет представлена», - цитирует Курбанова «Матч ТВ».

Матч ЦСКА – «Химки» состоится 13 декабря в рамках регулярного чемпионата Евролиги. Начало игры в «Мегаспорте» в 20:00 мск.