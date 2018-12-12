Василий Карасев: Вторую половину мы играли фактически вшестером - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 01:50Источник: БК «Зенит»

    Василий Карасев: Вторую половину мы играли фактически вшестером

    Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о поражении от «Валенсии» (89:97) в матче регулярного чемпионата Еврокубка.

    – Старались показать свой максимум, но у нас сохраняются проблемы с составом. Карасев сегодня не сыграл из-за повреждения, полученного в сборной, плюс по ходу игры небольшую травму получил Валиев.

    Вторую половину мы играли фактически вшестером. «Валенсия» забила несколько очень тяжелых мячей, то есть мы грамотно действовали в защите, но соперник этими попаданиями и создал разницу в счете.

    Нужно продолжать бороться, у нас есть шанс пройти дальше, нужно обыгрывать АСВЕЛ в Санкт-Петербурге, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».

    #Кубок Европы#бк зенит#бк валенсия#карасев василий
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