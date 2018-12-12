Василий Карасев: Вторую половину мы играли фактически вшестером

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о поражении от «Валенсии» (89:97) в матче регулярного чемпионата Еврокубка.
– Старались показать свой максимум, но у нас сохраняются проблемы с составом. Карасев сегодня не сыграл из-за повреждения, полученного в сборной, плюс по ходу игры небольшую травму получил Валиев.
Вторую половину мы играли фактически вшестером. «Валенсия» забила несколько очень тяжелых мячей, то есть мы грамотно действовали в защите, но соперник этими попаданиями и создал разницу в счете.
Нужно продолжать бороться, у нас есть шанс пройти дальше, нужно обыгрывать АСВЕЛ в Санкт-Петербурге, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита».