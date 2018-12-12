Вадим Панин: В первой половине сделали много потерь, во второй – исправили ошибки

Баскетбол 12 декабря 2018 01:57 Источник: БК «Зенит»

Форвард «Зенита» Вадим Панин – о поражении от «Валенсии» (89:97) в матче регулярного чемпионата Еврокубка.

– Тяжелая игра, все знают, что в Испании тяжело играть. Я уже играл здесь в тот год, когда они выиграли Еврокубок. «Валенсия» хорошо бежит, даже в быстрых прорывах стараются бросать трехочковые, имеют хороший процент.

В первой половине сделали много потерь, во второй половине исправили ошибки, была ровная игра, старались подобраться, но за счет лучшей реализации хозяева сохранили лидерство.

Не могу сказать, что это плохой матч, есть вещи, которые можем записать себе в актив. Сергей Карасев не сыграл, все-таки это один из снайперов команды, – приводит слова Панина официальный сайт «Зенита».