Женская сборная России узнала соперников по группе Евробаскета-2019

Баскетбол 12 декабря 2018 17:04 Автор: Липкин Антон

В Белграде прошла жеребьевка женского Евробаскета-2019.

Стали известны составы групп женского Евробаскета-2019 в Сербии и Латвии. Жеребьевка прошла в среду в Белграде.

Сборная России попала в группу D вместе с Белоруссией, Бельгией и Сербией. Матчи группы пройдут в Зренянине.

Полностью состав групп выглядит следующим образом:

группа A (Рига): Украина, Великобритания, Латвия, Испания;

группа B (Рига): Швеция, Франция, Чехия, Черногория;

группа C (Ниш): Венгрия, Турция, Италия, Словения;

группа D (Зренянин): Белоруссия, Россия, Бельгия, Сербия.

Евробаскет-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля в четырех городах: Белграде, Нише, Зренянине и Риге.