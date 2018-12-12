Женская сборная России узнала соперников по группе Евробаскета-2019 - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 17:04Автор: Липкин Антон

    Женская сборная России узнала соперников по группе Евробаскета-2019

    В Белграде прошла жеребьевка женского Евробаскета-2019.

    Стали известны составы групп женского Евробаскета-2019 в Сербии и Латвии. Жеребьевка прошла в среду в Белграде.

    Сборная России попала в группу D вместе с Белоруссией, Бельгией и Сербией. Матчи группы пройдут в Зренянине.

    Полностью состав групп выглядит следующим образом:

    группа A (Рига): Украина, Великобритания, Латвия, Испания;
    группа B (Рига): Швеция, Франция, Чехия, Черногория;
    группа C (Ниш): Венгрия, Турция, Италия, Словения;
    группа D (Зренянин): Белоруссия, Россия, Бельгия, Сербия.

    Евробаскет-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля в четырех городах: Белграде, Нише, Зренянине и Риге.

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