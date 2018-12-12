Женская сборная России узнала соперников по группе Евробаскета-2019

В Белграде прошла жеребьевка женского Евробаскета-2019.
Стали известны составы групп женского Евробаскета-2019 в Сербии и Латвии. Жеребьевка прошла в среду в Белграде.
Сборная России попала в группу D вместе с Белоруссией, Бельгией и Сербией. Матчи группы пройдут в Зренянине.
Полностью состав групп выглядит следующим образом:
группа A (Рига): Украина, Великобритания, Латвия, Испания;
группа B (Рига): Швеция, Франция, Чехия, Черногория;
группа C (Ниш): Венгрия, Турция, Италия, Словения;
группа D (Зренянин): Белоруссия, Россия, Бельгия, Сербия.
Евробаскет-2019 пройдет с 27 июня по 7 июля в четырех городах: Белграде, Нише, Зренянине и Риге.