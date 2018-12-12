Владе Йованович: У «Цедевиты» поменялся состав и тренер, это уже другой соперник - Советский спорт
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    • Баскетбол12 декабря 2018 17:34Источник: БК «Локомотив-Кубань»Автор: Липкин Антон

    Владе Йованович: У «Цедевиты» поменялся состав и тренер, это уже другой соперник

    «Локомотив-Кубань» сыграет с хорватами в Еврокубке.

    Главный тренер «Локомотива-Кубани» Владе Йованович рассказал, чего ждет от матча девятого тура группового этапа Еврокубка с «Цедевитой».

    «В «Цедевите» большие перемены, – приводит слова Йовановича официальный сайт клуба. – Там сейчас совсем другой ростер – они сменили четыре из пяти игроков старта.

    Основный разыгрывающий теперь Джейкоб Пуллен, во встрече с КРКА он набрал 41 очко. Одна из основных задач – остановить Пуллена. Но вообще, сравнивать этот матч с тем, что был в октябре, нельзя. У «Цедевиты» поменялся и состав, и тренер.

    По существу, это будет игра с другим соперником. Но это сотый матч в Еврокубке для «Локо», и мы очень постараемся порадовать трибуны «Баскет-холла» победой».

    Напомним, матч «Локомотив-Кубань» – «Цедевита» пройдет 12 декабря в Краснодаре. Начало – 20:00 (мск).

    После восьми туров «Локомотив-Кубань» лидирует в группе B, «Цедевита» занимает третье место. Обе команды уже обеспечили себе выход в топ-16.

    #Кубок Европы#бк локомотив-кубань#бк цедевита#йованович владе#пуллен джейкоб
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