Владе Йованович: У «Цедевиты» поменялся состав и тренер, это уже другой соперник

Баскетбол 12 декабря 2018 17:34 Источник: БК «Локомотив-Кубань» Автор: Липкин Антон

«Локомотив-Кубань» сыграет с хорватами в Еврокубке.

Главный тренер «Локомотива-Кубани» Владе Йованович рассказал, чего ждет от матча девятого тура группового этапа Еврокубка с «Цедевитой».

«В «Цедевите» большие перемены, – приводит слова Йовановича официальный сайт клуба. – Там сейчас совсем другой ростер – они сменили четыре из пяти игроков старта.

Основный разыгрывающий теперь Джейкоб Пуллен, во встрече с КРКА он набрал 41 очко. Одна из основных задач – остановить Пуллена. Но вообще, сравнивать этот матч с тем, что был в октябре, нельзя. У «Цедевиты» поменялся и состав, и тренер.

По существу, это будет игра с другим соперником. Но это сотый матч в Еврокубке для «Локо», и мы очень постараемся порадовать трибуны «Баскет-холла» победой».

Напомним, матч «Локомотив-Кубань» – «Цедевита» пройдет 12 декабря в Краснодаре. Начало – 20:00 (мск).

После восьми туров «Локомотив-Кубань» лидирует в группе B, «Цедевита» занимает третье место. Обе команды уже обеспечили себе выход в топ-16.