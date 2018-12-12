Евролига оштрафовала главного тренера ЦСКА Итудиса на пять тысяч евро

Баскетбол 12 декабря 2018 21:06 Источник: Евролига

Баскетбольная Евролига оштрафовала главного тренера московского ЦСКА Димитриса Итудиса на пять тысяч евро, сообщает официальный сайт лиги.

Поводом для санкций послужил комментарий наставника армейцев после домашнего матча пятого тура регулярного чемпионата с греческим «Олимпиакосом».

Помимо денежного штрафа Итудис получил предупреждение об одноматчевой дисквалификации в случае повторного нарушения.

Напомним, встреча ЦСКА и «Олимпиакоса» состоялась 1 ноября в Москве и завершилась победой ЦСКА со счетом 69:65.