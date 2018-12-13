ЦСКА переиграл «Химки» и вышел на второе место в Евролиге

Баскетбол 13 декабря 2018 21:58 Источник: «Советский спорт»

В матче 12-го тура регулярного чемпионата Евролиги ЦСКА на домашней площадке обыграл «Химки» со счетом 88:74 (24:17, 25:23, 26:13, 13:21).

В составе победителей больше всех набрали Дэниел Хэккетт (14 очков) и Серхио Родригес (12), а у гостей самыми результативными стали Стефан Маркович (18), Малколм Томас (15) и Тони Крокер (12).

ЦСКА одержал десятую победу в Евролиге и вышел на второе место в турнирной таблице, а «Химки» расположились на 13-й строчке, потерпев восьмое поражение.

В следующем матче турнира армейцы 18 декабря на выезде сыграют с «Фенербахче», а подопечные Георгиоса Барцокаса на следующий день на выезде встретятся с «Маккаби».