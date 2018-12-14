Димитрис Итудис: Было необходимо реабилитироваться после «Басконии», и мы сделали это - Советский спорт
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    • Баскетбол14 декабря 2018 03:07Источник: БК ЦСКА

    Димитрис Итудис: Было необходимо реабилитироваться после «Басконии», и мы сделали это

    Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Химками» (88:74) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

    – Поздравляю команду с победой. Нам было необходимо реабилитироваться после плохого выступления против «Басконии», и мы сделали это. Мы смогли сдержать команду, хорошо бросающую издали, на цифрах ниже среднего, как в числе попыток, так и в проценте попаданий.

    Мы не позволили им действовать продуктивно и играть в пас. Конечно, «Химкам» не хватало двух важных игроков, но мы тоже бывали в таких ситуациях, в том числе, в плей-офф прошлого сезона, и никто не испытывал к нам жалости.

    Мы с уважением относимся к сопернику, который обладает атлетичной командой, всегда борется. Сумели исправиться в третьей четверти в защите и борьбе за отскок, пропустили всего 13 очков. В четвертой уступили в нескольких легких ситуациях, и мы проанализируем эти моменты.

    Нам предстоит двойная неделя Евролиги, будет важно распределить нагрузку и восстановиться. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Надеюсь, их будет еще больше в следующем матче, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.

    #евролига#бк цска#бк химки#итудис димитрис
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