Димитрис Итудис: Было необходимо реабилитироваться после «Басконии», и мы сделали это

Баскетбол 14 декабря 2018 03:07 Источник: БК ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис – о победе над «Химками» (88:74) в матче регулярного чемпионата Евролиги.

– Поздравляю команду с победой. Нам было необходимо реабилитироваться после плохого выступления против «Басконии», и мы сделали это. Мы смогли сдержать команду, хорошо бросающую издали, на цифрах ниже среднего, как в числе попыток, так и в проценте попаданий.

Мы не позволили им действовать продуктивно и играть в пас. Конечно, «Химкам» не хватало двух важных игроков, но мы тоже бывали в таких ситуациях, в том числе, в плей-офф прошлого сезона, и никто не испытывал к нам жалости.

Мы с уважением относимся к сопернику, который обладает атлетичной командой, всегда борется. Сумели исправиться в третьей четверти в защите и борьбе за отскок, пропустили всего 13 очков. В четвертой уступили в нескольких легких ситуациях, и мы проанализируем эти моменты.

Нам предстоит двойная неделя Евролиги, будет важно распределить нагрузку и восстановиться. Хочу поблагодарить всех болельщиков, которые пришли нас сегодня поддержать. Надеюсь, их будет еще больше в следующем матче, – приводит слова Итудиса официальный сайт ЦСКА.