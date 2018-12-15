Дабл-Дабл Рейнольдса и 43 очка Карасева и Воронова не спасли «Зенит» от поражения «Автодору»

Баскетбол 15 декабря 2018 18:12 Источник: «Советский спорт»

В матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ саратовский «Автодор» на домашней площадке обыграл «Зенит» со счетом 95:94 (19:27, 24:30, 28:16, 24:21).

В составе победителей встречи самыми результативными стали Перрин Бьюфорд (18 очков), Энтони Айрлэнд (17), Артем Забелин и Трэ Голден (оба – 14).

А у гостей больше всех набрали Евгений Воронов (22) и Сергей Карасев (21), а также Джален Рейнольдс, оформивший дабл-дабл из 17 очков и 15 подборов.

«Зенит» потерпел четвертое поражение в сезоне и занимает шестое место в турнирной таблице, а «Автодор» расположился на седьмой строчке.