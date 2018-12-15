Василий Карасев: Вели почти двадцать очков, но позволили «Автодору» забить легкие мячи

Баскетбол 15 декабря 2018 18:55 Источник: БК «Зенит»

Главный тренер «Зенита» Василий Карасев – о поражении от «Автодора» (94:95) в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

– Обидное поражение. Вели почти двадцать очков благодаря сумасшедшему проценту точных бросков, в том числе трехочковых.

«Автодор» в первой половине промазал свои броски, но потом было очень много наших промахов из-под кольца. Если хочешь выигрывать, в конце такие мячи надо забивать.

Старались донести до ребят, что при большом преимуществе нужно останавливать атаки саратовской команды, где-то даже через фол. Но в итоге позволили «Автодору» забить легкие мячи, соперник почувствовал игру, их погнали трибуны, все это и привело к итоговому результату, – приводит слова Карасева официальный сайт «Зенита»